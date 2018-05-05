Дорожное видео недели: бессовестный свидетель ДТП и Opel в коммунальных водах

На этой полупраздничной неделе страдали машины — три придавило упавшим на стройке забором, одна утонула в горячей коммунальной реке. Владельцам придётся потратить много нервов, чтобы возместить ущерб. И жуткая история произошла на трассе под Каменском — женщина-свидетель ДТП обокрала пострадавших.

Разбирать записи с уральских дорог сегодня помогает автоправозащитник Максим Едрышов.

Бессовестный свидетель ДТП Регистратор снял, как под Каменском-Уральским «четырнадцатая» вылетела на встречную полосу и врезалась в Great Wall. После этого к разбитым машинам сбежались проезжавшие мимо водители, чтобы помочь пострадавшим. Но, как оказалось, не все пытались помочь: одна из женщин стащила вещи, которые вылетели от удара из «четырнадцатой» на дорогу, — два кошелька и телефон.

— Увы, но это часть нашего общества. Для кого-то это страшная трагедия, и люди бегут вызывать скорую и оказывать помощь пострадавшим, а другие, к сожалению, пытаются извлечь даже из чужой трагедии хоть какую-то выгоду.

Opel утонул в горячих коммунальных водах

Искренне жаль хозяина машины, которая провалилась в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы. Очевидцы сняли, как авто ещё и поплавало в горячей воде.

— К сожалению, такие ситуации периодически случаются, но у владельцев пострадавших машин есть шанс взыскать с виновного причинённый вред. Для этого надо будет зафиксировать происшествие в полиции, сделать оценку и обратиться в суд.

Двойная сплошная — не помеха

Выезжавший на Свердлова внедорожник решил повернуть налево через двойную сплошную, но манёвр не удался — в него врезалась ехавшая прямо легковушка.

— В этом ДТП, безусловно, виноват водитель внедорожника, который не уступил дорогу и пересёк сплошную линию разметки, других вариантов вины здесь нет.

Погребённые под забором

На улице Заводской, возле ЖК «Флагман», на три машины упал забор, ограждающий стройку. Очевидцы рассказали, что металлическую конструкцию снесло сильным порывом ветра. Пострадавшим обещали возместить убытки.

— Если машины пострадали, то необходимо оформить происшествие в полиции и обратиться за компенсацией к собственнику забора. По всей видимости это строительная компания, которая и огородила стройку.

Сбили на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле легковушка сбила пенсионера, который переходил дорогу по «зебре». Машина неслась, не притормаживая, пешеход, 61-летний мужчина, от удара отлетел на несколько метров. Скорая отвезла его в больницу.

— В данном ДТП, безусловно, виноват водитель автомобиля, однако если бы пешеход просто посмотрел на водителя, то вовремя смог бы заметить, что тот не собирается останавливаться. Быть правым это, конечно, приятно, но здоровым и невредимым гораздо лучше.