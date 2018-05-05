Красноярского хоккеиста Александра Сёмина оштрафовали за проезд по встречке

На 5 тысяч рублей оштрафовали двукратного чемпиона мира Александра Сёмина за проезд по встречной полосе, сообщили в ГИБДД.

Фигурантом дорожного скандала хоккеист стал 10 апреля. Судя по видео, которое разместило сообщество «Автохамы Красноярска», автомобиль Семина двигался по полосе встречного движения на проспекте Свободный по направлению от СФУ в сторону ГорДК. Дорогу ему перегородил водитель, у которого в салоне работал видеорегистратор. На видео видно, как сперва разбираться вышел отец прославленного спортсмена, а после и сам он.

Запись была быстро распространена в социальных сетях. И уже через несколько дней хоккеист сам пришёл в полицию и признался в нарушении. С его слов, он не заметил разметки и знаков, так как сильно торопился.

«Ранее водитель-нарушитель находился за пределами региона, поэтому привлечь его к ответственности не представлялось возможным. Водителю вынесен штраф в размере 5000 рублей», — отметили дорожные полицейские.