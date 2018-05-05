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Иномарка въехала в грейдер на трассе в Кузбассе: два человека погибли
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Иномарка въехала в грейдер на трассе в Кузбассе: два человека погибли 

АиФ Кузбасс 21 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
Автомобиль Nissan Gloria столкнулся с грейдером на автодороге «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» в Кузбассе, в ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.
По данным ведомства, авария произошла около 08:50 по местному времени на третьем километре трассы. Как рассказали в полиции, в результате на месте происшествия скончались 23-летняя жительница Новокузнецка и 28-летний мужчина из Прокопьевска. Они ехали в легковом авто в качестве пассажиров. Водитель иномарки, 32-летняя новокузнечанка, и еще две пассажирки, жительницы этого же города, госпитализированы.
По предварительным данным, водитель Nissan не справилась с управлением на мокрой от дождя дороге, из-за чего машина врезалась в грейдер, который ехал в попутном с ней направлении. В полиции сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание за это преступление составляет семь лет лишения свободы.
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