Иномарка въехала в грейдер на трассе в Кузбассе: два человека погибли

Автомобиль Nissan Gloria столкнулся с грейдером на автодороге «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» в Кузбассе, в ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла около 08:50 по местному времени на третьем километре трассы. Как рассказали в полиции, в результате на месте происшествия скончались 23-летняя жительница Новокузнецка и 28-летний мужчина из Прокопьевска. Они ехали в легковом авто в качестве пассажиров. Водитель иномарки, 32-летняя новокузнечанка, и еще две пассажирки, жительницы этого же города, госпитализированы.

По предварительным данным, водитель Nissan не справилась с управлением на мокрой от дождя дороге, из-за чего машина врезалась в грейдер, который ехал в попутном с ней направлении. В полиции сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание за это преступление составляет семь лет лишения свободы.