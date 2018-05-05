Два человека погибли при столкновении легковушки с грейдером в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 5 мая. / ТАСС /. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и грейдера в Кемеровской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД

"По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением на мокрой из-за дождя дороге и врезалась в ехавший в попутном направлении грейдер. В результате столкновения погибли два пассажира иномарки — 23-летняя девушка и 28-летний мужчина. Водитель транспортного средства и еще две пассажирки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что водитель грейдера не пострадал. ДТП произошло около 8:50 (4:50 мск) на автодороге Ленинск — Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.

В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В субботу в Кемеровской области около 5 градусов тепла, сохраняется пасмурная дождливая погода.