Ещё
Два человека погибли при столкновении легковушки с грейдером в Кузбассе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два человека погибли при столкновении легковушки с грейдером в Кузбассе 

ТАСС 43 минуты назад
КЕМЕРОВО, 5 мая. /ТАСС/. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и грейдера в Кемеровской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
"По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением на мокрой из-за дождя дороге и врезалась в ехавший в попутном направлении грейдер. В результате столкновения погибли два пассажира иномарки — 23-летняя девушка и 28-летний мужчина. Водитель транспортного средства и еще две пассажирки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что водитель грейдера не пострадал. ДТП произошло около 8:50 (4:50 мск) на автодороге Ленинск — Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.
В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В субботу в Кемеровской области около 5 градусов тепла, сохраняется пасмурная дождливая погода.
ТАСС: последние новости
СМИ: автобус с военными упал в реку на юге Чили Три человека ранены в результате конфликта в Новой Москве Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Ивановской области выросло до шести
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»411
«Мост глупости» калечит машины7
Неудачная афера: «дизельгейт» дошел до верхушки1
В России изменились правила техосмотра
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение