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В Кузбассе при столкновении иномарки с грейдером погибли два человека
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В Кузбассе при столкновении иномарки с грейдером погибли два человека 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 5 мая — РИА Новости. Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля Nissan Gloria и грейдера, в результате которого два человека погибли, ещё трое пострадали, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, автоавария произошла утром в субботу на третьем километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк».
"По предварительным данным, 32-летняя жительница Новокузнецка, находясь за рулем автомобиля Nissan, не справилась с управлением на мокрой из-за дождя дороге и совершила столкновение с ехавшим в попутном направлении грейдером. В результате столкновения погибли два пассажира иномарки: 23-летняя новокузнечанка и 28-летний прокопчанин", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации полиции, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель транспортного средства и ещё две пассажирки — жительницы Новокузнецка.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.
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