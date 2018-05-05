В Кузбассе при столкновении иномарки с грейдером погибли два человека

КЕМЕРОВО, 5 мая — РИА Новости . Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля Nissan Gloria и грейдера, в результате которого два человека погибли, ещё трое пострадали, сообщает региональный главк МВД

По данным ведомства, автоавария произошла утром в субботу на третьем километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк».

"По предварительным данным, 32-летняя жительница Новокузнецка, находясь за рулем автомобиля Nissan, не справилась с управлением на мокрой из-за дождя дороге и совершила столкновение с ехавшим в попутном направлении грейдером. В результате столкновения погибли два пассажира иномарки: 23-летняя новокузнечанка и 28-летний прокопчанин", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации полиции, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель транспортного средства и ещё две пассажирки — жительницы Новокузнецка.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.