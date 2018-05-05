В Суровикино водитель без прав задавил на встречке велосипедиста и протаранил «Ладу»

В городе Суровикино Волгоградской области вчера, 4 мая, 35-летний водитель Renault Duster задавил насмерть велосипедиста и отправил в больницу водителя встречной « Лады ». Виновник аварии, оказалось, не имеет прав навождение. — В 17:25 35-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, находясь за рулем Renault Duster, на улице Ленина в Суровикино около дома № 208 выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 53-летнего велосипедиста, — сообщили V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области. — После этого он совершил столкновение со встречной «Ладой». В результате аварии ехавший на вилосипеде мужчина умер на месте происшествия. Водитель «Лады» с различными травмами доставлен в больницу. О состоянии виновника аварии не сообщается.