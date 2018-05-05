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В Суровикино водитель без прав задавил на встречке велосипедиста и протаранил «Ладу»
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В Суровикино водитель без прав задавил на встречке велосипедиста и протаранил «Ладу» 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
В городе Суровикино Волгоградской области вчера, 4 мая, 35-летний водитель Renault Duster задавил насмерть велосипедиста и отправил в больницу водителя встречной «Лады». Виновник аварии, оказалось, не имеет прав навождение.
— В 17:25 35-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, находясь за рулем Renault Duster, на улице Ленина в Суровикино около дома № 208 выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 53-летнего велосипедиста, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — После этого он совершил столкновение со встречной «Ладой».
В результате аварии ехавший на вилосипеде мужчина умер на месте происшествия. Водитель «Лады» с различными травмами доставлен в больницу. О состоянии виновника аварии не сообщается.
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