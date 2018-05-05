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В Воронежской области пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста
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В Воронежской области пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста 

Вести Воронеж 15 минут назад
Фото: Вести Воронеж
30-летний мужчина умер в районной больнице. В Эртильском районе Воронежской области в ДТП погиб 30-летний мотоциклист. Авария произошла в 21.25 в пятницу, 4 мая, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. 59-летний местный житель, водитель автомобиля Fiat, не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в Suzuki, которым управлял 30-летний мужчина. От полученных травм тот скончался районной больнице. По факту ДТП проводится проверка. Всего Воронежской области 4 мая зарегистрировали 119 ДТП. В девяти авариях пострадали 11 человек и двое погибли. Восемь ДТП произошлипо вине водителей и одно — по вине пешехода.
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