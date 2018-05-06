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В Самаре мать с маленьким ребенком на руках выпрыгнула из окна
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В Самаре мать с маленьким ребенком на руках выпрыгнула из окна 

Свободная пресса 6 мая 2018
Фото: Главный региональный
В Самаре женщина устав от жизни выпрыгнула с четырех летним ребенком из окна квартиры на девятом этаже жилого дома. Они погибли на месте происшествия. Как сообщает «День. Онлайн», произошедшее увидел старший сын жительницы Самары. По словам мальчика, мама жаловалась на усталость от жизни.
"Мама с утра опять жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни. Она взяла Машу на руки и сказала мне: «Матвей, пойдем все вместе полетаем?» Я сказал, что не хочу, я испугался. И она прыгнула с Машей из окна", — рассказал ребенок.
По данным некоторых СМИ, в это время отец детей на короткое время вышел из дома в аптеку. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Уфе 25-летняя женщина выбросилась со второго этажа роддома через семь дней после того, как родила ребенка.
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