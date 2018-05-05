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В Пскове ищут велосипедиста, наехавшего на пешехода
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В Пскове ищут велосипедиста, наехавшего на пешехода 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
ГИБДД УМВД России по городу Пскову просит граждан о помощи, сообщили в ведомстве.
В областном центре 23 апреля в травмпункт обратился молодой человек, 2001 года рождения, с телесными повреждениями. Он был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу.
Установлено, что телесные повреждения пострадавший получил в результате наезда на него велосипедиста. Это произошло 23 апреля текущего года на Октябрьском проспекте у дома № 14. Велосипедист оставил место происшествия (предположительно, велосипед темно-синий спортивного типа).
Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией об этом ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.
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