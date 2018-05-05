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Водитель уехал с автозаправки, не сняв пистолет из бака машины (видео)
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Водитель уехал с автозаправки, не сняв пистолет из бака машины (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Инцидент произошел на Древлянке в Петрозаводске.
Автолюбитель чуть не вырвал шланг от бензоколонки, когда попытался уехать с заправки, забыв снять пистолет из бака. Инцидент произошел на АЗС «Петербургской топливной компании» на Древлянке возле ТРЦ «Лотос Plaza». Очевидцы запечатлели этот момент. Видео было размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Судя по кадрам, АЗС не был причинен ущерб, так как водитель, заправлявший свой автомобиль на соседней бензоколонке, успел снять пистолет из бака, когда автомобиль начал движение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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