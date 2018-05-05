Иномарка влетела в ограждение на западе Москвы 

Столичная полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на пересечении Можайского шоссе и Московской кольцевой автодороги. Утром 5 мая автомобиль Nissan Qashqai протаранил металлическое ограждение, сообщили телеканалу «360» в пресс‐службе МВД по Московской области.
В 8:15 Nissan Qashqai, двигаясь в сторону области, совершил наезд на металлическое ограждение. В результате чего водитель иномарки скончался
— пресс-служба МВД.
В Кузбассе два человека скончались при столкновении легковушки и грейдера. Еще трое, включая водителя автомобиля, получили травмы и попали в больницу.