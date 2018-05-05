Ещё
12-процентный прирост в апреле продемонстрировал авторынок Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

12-процентный прирост в апреле продемонстрировал авторынок Испании 

«Автостат Инфо» 7 минут назад
12-процентный прирост в апреле продемонстрировал авторынок Испании Продажи новых автомобилей в Испании выросли в апреле этого года на 12,3% в годовом сравнении и составили 113 816 ед. За период первых четырех месяцев текущего года в стране было реализовано 454 130 легковых автомобилей, а прирост продаж составил 11%, о чем говорится в сообщении Ассоциации испанских автопроизводителей.
Лидером испанского авторынка остается марка SEAT, которая реализовала в апреле 10 937 ед. авто. Второе место у Volkswagen — 9636 ед. Далее следуют Renault (8 168 шт.), Toyota (6 819 ед.), Opel (6 807 ед.) и Citroen (6 143 авто). По данным Ассоциации, продажи дизельных автомобилей на рынке Испании уменьшились на 17,3% и составили 130 661 ед. авто. В то же время объем реализации машин с бензиновыми ДВС вырос на 38,4% и составил 187 799 ед. Рынок «зеленых» авто в стране показал за эти четыре месяца прирост на 53,4% (всего 21 851 ед.).
Рынок новых легковых автомобилей в России, согласно данным «Автостат Инфо», увеличился в первом квартале 2018 года на 16,2% к аналогичному прошлогоднему периоду и составил 321 247 ед. авто.
«Автостат Инфо»: последние новости
Спрос на подержанные легковушки LADA сократился на 4,7% Японский авторынок наращивает продажи Самые популярные модели B-сегмента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»411
«Мост глупости» калечит машины7
Неудачная афера: «дизельгейт» дошел до верхушки1
В России изменились правила техосмотра
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение