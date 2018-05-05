12-процентный прирост в апреле продемонстрировал авторынок Испании

12-процентный прирост в апреле продемонстрировал авторынок Испании Продажи новых автомобилей в Испании выросли в апреле этого года на 12,3% в годовом сравнении и составили 113 816 ед. За период первых четырех месяцев текущего года в стране было реализовано 454 130 легковых автомобилей, а прирост продаж составил 11%, о чем говорится в сообщении Ассоциации испанских автопроизводителей.

Лидером испанского авторынка остается марка SEAT , которая реализовала в апреле 10 937 ед. авто. Второе место у Volkswagen — 9636 ед. Далее следуют Renault (8 168 шт.), Toyota (6 819 ед.), Opel (6 807 ед.) и Citroen (6 143 авто). По данным Ассоциации, продажи дизельных автомобилей на рынке Испании уменьшились на 17,3% и составили 130 661 ед. авто. В то же время объем реализации машин с бензиновыми ДВС вырос на 38,4% и составил 187 799 ед. Рынок «зеленых» авто в стране показал за эти четыре месяца прирост на 53,4% (всего 21 851 ед.).

Рынок новых легковых автомобилей в России, согласно данным «Автостат Инфо», увеличился в первом квартале 2018 года на 16,2% к аналогичному прошлогоднему периоду и составил 321 247 ед. авто.