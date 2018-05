Беспилотный автомобиль Waymo попал в аварию с пострадавшими

Инцидент с беспилотником произошел днем 4 мая в городе Чандлер штата Аризона. В Waymo въехал автомобиль Honda с реальным водителем. По данным полиции, последний должен был уклониться от беспилотника, но не остановил движение и ударил минивен, который в этот момент передвигался с низкой скоростью.

Автомобиль Waymo хоть и был без водителя, но в нем находился пассажир, который получил незначительные травмы, указывают СМИ. Оба автомобиля получили повреждения.

Right now: Pretty gnarly crash with an @Waymo van in Chandler, AZ. No visible injuries. pic.twitter.com/xBLYfDsQP7

— Matt Jaffee (@mattjaffee) 4 мая 2018 г.