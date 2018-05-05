«Бахус»: сотрудники ГИБДД продолжают проверять водителей Ижевска на трезвость

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Ижевска с 1 по 10 мая проходит профилактическое мероприятие «Бахус». Об этом сообщает управление МВД России по Ижевску.

Основными целями операции являются: профилактика ДТП, тяжести их последствий, а также пресечение нарушений лицами, которые находятся за рулем в состоянии опьянения.

Отметим, только за 4 месяца 2018 года в Ижевске по вине нетрезвых водителей произошло 8 аварий, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы.