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«Бахус»: сотрудники ГИБДД продолжают проверять водителей Ижевска на трезвость
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«Бахус»: сотрудники ГИБДД продолжают проверять водителей Ижевска на трезвость 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На дорогах Ижевска с 1 по 10 мая проходит профилактическое мероприятие «Бахус». Об этом сообщает управление МВД России по Ижевску.
Основными целями операции являются: профилактика ДТП, тяжести их последствий, а также пресечение нарушений лицами, которые находятся за рулем в состоянии опьянения.
Отметим, только за 4 месяца 2018 года в Ижевске по вине нетрезвых водителей произошло 8 аварий, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы.
Жителей республики просят быть неравнодушными и сообщать о нарушениях правил дорожного движения, фактах управления автомобилем пьяным водителем в дежурную часть управления ГИБДД МВД по Удмуртии: 415-700, 415-701 или 02.
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