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В России растет спрос на автомобили с АКПП
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В России растет спрос на автомобили с АКПП 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На российском автомобильном рынке растет спрос на автомобили с автоматической трансмиссией. Согласно отчету аналитического издания «Автостат», по итогам первого квартала 2018 года россияне приобрели 201 тысячу 300 единиц новых легковушек, оснащенный АКПП. Доля таких автомобилей от общего объем авторынка страны составила за отчетный период 55%.
По статистике, доля машин с автоматической коробкой передач растет в России с каждым годом. Для сравнения, в 2016 году доля автомобилей с «автоматом» составляла 51,3%, а в прошлом году — 54 процента.
Отметим, что к автоматическим трансмиссиям эксперты отнесли не только классические гидромеханические «автоматы», но и вариаторы и «роботы».
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