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Предполагаемый виновник ДТП с 11 жертвами в Кривом Роге умер в СИЗО
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Предполагаемый виновник ДТП с 11 жертвами в Кривом Роге умер в СИЗО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Мужчина, который, предположительно, стал виновником ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 11 человек, умер в СИЗО, сообщил в субботу депутат Верховной рады Украины Константин Усов.
Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла 17 апреля. Восемь человек погибли и 21 были ранены, позже трое пострадавших скончались в больнице. Водитель легковушки, который, по данным украинских СМИ, ссылающихся на очевидцев, проезжал перекресток на желтый сигнал светофора, был арестован.
"В СИЗО Кривого Рога сегодня умер 68-летний гражданин Александр Волков, подозреваемый в грубом нарушении правил дорожного движения, в результате чего произошло трагическое ДТП с 11 жертвами. Гражданин болел терминальной стадией рака. Но полные обстоятельства смерти устанавливаются. Буду настаивать на всестороннем расследовании", — написал Усов на своей странице в Facebook.
Ранее пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что водитель автомобиля Mazda после аварии был задержан и давал объяснения, но позже в связи с резким ухудшением состояния здоровья его перевели в больницу. Суд города Днепра избирал ему меру пресечения в режиме видеоконференции.
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