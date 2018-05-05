Курск обновили на карте «Безопасных дорог»

Запущена новая версия портала «Безопасные дороги» — это единое хранилище данных о дорожной обстановке, наполняется сведениями из различных государственных информационных систем.

МЧС, По задумке разработчиков, он должен содержать самую актуальную информацию о состоянии дорожных сетей. «Там будут появляться оперативные данные о ДТП, ремонтных работах и так далее. Данные предоставляются МВД Минздравом , Росавтодором и ГК „Автодор“», — пояснили в Администрации Курской области.

На деле показатели портала сложно назвать актуальными, тем более оперативными. По факту сейчас на карте Курска отображена информация об авариях, произошедших на городских улицах в 2016 и 2017 году.

Кроме того, на сайте реализован механизм обратной связи. Сообщить информацию, связанную с организацией дорожного движения, пользователи могут через раздел «Инициативы граждан». Для того чтобы стать пользователем портала «Безопасные дороги» надо зарегистрироваться на портале «Государственные услуги». То есть процедура добавления новой информации пока остается довольно сложной и неповоротливой.