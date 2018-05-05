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В Свердловской области произошло четыре серьезных ДТП за один день
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В Свердловской области произошло четыре серьезных ДТП за один день 

Уральский меридиан 51 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
За 3 мая в Свердловской области произошло четыре серьезных ДТП, в которых шесть человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести.
В Камышловском районе в 06:00 на 11 километре автодороги «подъезд к деревне Аксариха от автодороги Екатеринбург-Тюмень» 26-летний водитель за рулем отечественного автомобиля «Ваз-2112» не справился с управлением допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП водитель и его пассажир — мужчина 1982 года рождения получили различные травмы.
В Кировграде в 10:55 на перекрестке улиц Кировградская — Дзержинского 22-летний водитель, управляя иномаркой «Хендэ», проехал на желтый сигнал светофора и сбил мальчика 2007 года рождения, который перебегал на проезжую часть улицы Дзержинского на разрешающий сигнал светофора.
В Нижнем Тагиле в 16:10 водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21101 совершил наезд на 60-летнего мужчину, в то время как тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны ул. Окунева в сторону ул. Юности, 26А. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил черепно-мозговую травму.
В Талице в 18:00 на подъезде к деревне Темная водитель ВАЗ-2112 превысил допустимую скорость движения и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате аварии водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.
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