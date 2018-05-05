Водитель иномарки сбил пенсионерку на северо-востоке столицы

Водитель легкового автомобиля сбил пенсионерку в Бабушкинском районе столицы, пострадавшая госпитализирована. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«В районе д. 36 по ул. Менжинского BMW синего цвета совершил наезд на 70-летнюю женщину. Пострадавшая жива и находится в сознании», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству подтвердили факт инцидента.

«В 12:15 в районе д. 36 по ул. Менжинского легковой автомобиль совершил наезд на женщину. Пострадавшая с травмами была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники полиции, высняются все причины и обстоятельства произошедшего», — сказала сотрудница пресс-службы.