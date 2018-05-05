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Водитель иномарки сбил пенсионерку на северо-востоке столицы
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Водитель иномарки сбил пенсионерку на северо-востоке столицы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Водитель легкового автомобиля сбил пенсионерку в Бабушкинском районе столицы, пострадавшая госпитализирована. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«В районе д. 36 по ул. Менжинского BMW синего цвета совершил наезд на 70-летнюю женщину. Пострадавшая жива и находится в сознании», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству подтвердили факт инцидента.
«В 12:15 в районе д. 36 по ул. Менжинского легковой автомобиль совершил наезд на женщину. Пострадавшая с травмами была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники полиции, высняются все причины и обстоятельства произошедшего», — сказала сотрудница пресс-службы.
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