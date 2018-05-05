В Подмосковье продажи б/у машин сократились на 7 процентов

В Подмосковье продажи б/у машин сократились на 7 процентов С начала года и по март включительно в Московской области, по данным исследования «Автостат Инфо», было продано 60 156 легковых машин с пробегом. Годом ранее объем продаж на вторичном авторынке составил здесь 64 945 ед. Таким образом, перепродажи сократились на 7,4% в отчетный период.

В первом квартале покупатели в Подмосковье приобрели 49 738 б/у иномарок (-5,6%). Перепродажи легковушек российских марок сократились здесь на 15% до 10 418 ед.

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в Московской области самым востребованным автомобилем на вторичном авторынке остается Ford Focus . За первый квартал покупатели приобрели 2272 таких автомобиля, а годом ранее — 2522 ед. (-10%). Второе место в рейтинге занимает Hyundai Solaris. С января по март 2018 года включительно в Московской области покупатели купили 1398 б/у «Солярисов», что на 17% больше прошлогоднего результата перепродаж (1196 ед.). Далее в рейтинге расположилась KIA Rio — 1251 ед. (+8,5% к прошлогоднему результату — 1153 ед.). За ней следуют Skoda Octavia (1084 шт., +2%) и LADA 2114 (1077 авто, -26%).