Ещё
Количество ДТП с мототранспортом на дорогах Москвы сократилось почти на 15% в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество ДТП с мототранспортом на дорогах Москвы сократилось почти на 15% в 2017 году 

ТАСС 22 часа назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Количество ДТП с участием мототранспорта сократилось в Москве почти на 15% в 2017 году. Как сообщил журналистам начальник столичного Управления ГИБДД Виктор Коваленко, снижение аварийности связано с формированием высокого уровня культуры мотоциклистов на дорогах Москвы.
"Я посмотрел статистику аварийности мототранспорта за прошлый год. Количество ДТП при росте парка мотоциклов в Москве сократилось на 14,9%, это серьезное снижение, мотосообщество идет на хороший контакт с нами — формируется культура поведения на дороге. Итог — снижение аварийности", — сказал он.
В пятницу в Москве состоялся смотр мототехники и личного состава дорожно-патрульной службы столичного Управления ГИБДД, приуроченный к открытию мотосезона этого года, в нем принимали участие более 70 инспекторов ДПС.
В пресс-службе УГИБДД сообщили ТАСС, что в управлении находятся более 220 мотоциклов, ежедневно на патрулирование выходят около 100 сотрудников Госавтоинспекции.
ТАСС: последние новости
Девять человек доставлены в больницу после ДТП с участием микроавтобуса в Бурятии Около 800 росгвардейцев примут участие в параде Победы на Красной площади СМИ: автобус с военными упал в реку на юге Чили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять3
Россияне стали чаще покупать машины с автоматом
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
DS 7 Crossback придет в Россию с двумя двигателями
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение