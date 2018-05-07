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В Самарской области мотоциклист без прав устроил ДТП
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В Самарской области мотоциклист без прав устроил ДТП 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием мотоциклиста. Он попал в больницу.
— Авария произошла 6 мая в Приволжском районе. По данным ГИБДД, 28-летний мужчина ехал за рулем мотоцикла «Минск» по улице Комарова села Приволжье. Он выбрал небезопасную скорость и потерял управление. В результате мотоцикл вылетел в кювет и перевернулся, — собщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Пострадал только сам мотоциклист. Его госпитализировали. Правоохранители выяснили, что у мужчины нет прав на управление такими транспортными средствами.
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