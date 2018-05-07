В Самарской области мотоциклист без прав устроил ДТП

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием мотоциклиста. Он попал в больницу.

— Авария произошла 6 мая в Приволжском районе. По данным ГИБДД, 28-летний мужчина ехал за рулем мотоцикла «Минск» по улице Комарова села Приволжье. Он выбрал небезопасную скорость и потерял управление. В результате мотоцикл вылетел в кювет и перевернулся, — собщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадал только сам мотоциклист. Его госпитализировали. Правоохранители выяснили, что у мужчины нет прав на управление такими транспортными средствами.