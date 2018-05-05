Наркомана за рулем задержала полиция в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Днем 3 мая сотрудники ГИБДД в поселке Черепичный остановили автомобиль. 32-летний водитель имел явные признаки наркотического опьянения.

В процессе осмотра автомобиля в подлокотнике были обнаружены два полимерных пакетика с неизвестным веществом общей массой почти 2 грамма. Экспертиза показала, что в одном из них был синтетический наркотик, в другом — растительный.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что 32-летний житель Городца задержан с наркотиками в Нижнем Новгороде