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Нетрезвый водитель поехал против потока и устроил лобовое ДТП под Петербургом
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Нетрезвый водитель поехал против потока и устроил лобовое ДТП под Петербургом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 4 мая, на Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом.
На записи видно, как автомобили, двигавшиеся перед автором видео, начинают сбрасывать скорость и отворачивать в разные стороны, объезжая какое-то препятствие.
Через некоторое время водитель авто, из которого велась съемка, обнаружил, что ему в лоб едем ВАЗ, однако мужчина уже не успел увернуться от нарушителя и произошло столкновение.
По предварительной информации, виновник ДТП, управлявший «Жигулями», находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий пострадал один из четырех человек, находившихся в протараненном им Chevrolet.
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