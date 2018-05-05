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Девять человек пострадали в ДТП в Бурятии
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Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии 

RT на русском 1 час назад
Фото: 03.мвд.рф
Девять человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения внедорожника, пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:00 (12:00 мск) на 85-м километре дороги Улан-Удэ — Кяхта.
«Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser совершил наезд на стоящий микроавтобус Fiat Ducato, который в свою очередь совершил столкновение со впереди стоящим грузовым автомобилем Nissan Condor. В результате ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены девять человек — восемь пассажиров автобуса и одна пассажирка внедорожника», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завело дело против 31-летнего водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль.
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