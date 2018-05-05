В поле под Воронежем нашли труп женщины и завернутого в мастерку младенца

4 мая около 11:15 в поле вблизи улицы Красноармейская села Подгорное Калачеевского района обнаружили тело 30-летней женщины, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Труп женщины увидел местный житель и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили неподалеку от погибшей младенца, завернутого в женскую мастерку. Ребенок выжил, его срочно доставили в больницу.

«По предварительным данным, женщина скончалась от маточного кровотечения в результате родоразрешения во внебольничных условиях. Погибшая на учете по беременности в районной больнице не состояла», — сообщили следователи.