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Смертельное ДТП под Симферополем: легковушка «залетела» под грузовик
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Смертельное ДТП под Симферополем: легковушка «залетела» под грузовик 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В районе поселка Аграрное под Симферополем в субботу ночью произошла авария с участием легкового автомобиля Nissan и грузовика МАЗ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По информации пользователей одного из автофорумов, инцидент случился возле автозаправочной станции, водитель легковушки не увидел стоящий впереди МАЗ и влетел в него на большой скорости. Как сообщают очевидцы, Nissan почти полностью оказался под грузовой машиной.
Официальной информации о причинах и последствиях ДТП пока нет, на месте работали сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС. Однако пользователи соцсетей пишут, что водитель легкового автомобиля погиб.
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