Смертельное ДТП под Симферополем: легковушка «залетела» под грузовик

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В районе поселка Аграрное под Симферополем в субботу ночью произошла авария с участием легкового автомобиля Nissan и грузовика МАЗ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации пользователей одного из автофорумов, инцидент случился возле автозаправочной станции, водитель легковушки не увидел стоящий впереди МАЗ и влетел в него на большой скорости. Как сообщают очевидцы, Nissan почти полностью оказался под грузовой машиной.