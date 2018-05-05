Смертельное ДТП под Симферополем: легковушка «залетела» под грузовик 

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В районе поселка Аграрное под Симферополем в субботу ночью произошла авария с участием легкового автомобиля Nissan и грузовика МАЗ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По информации пользователей одного из автофорумов, инцидент случился возле автозаправочной станции, водитель легковушки не увидел стоящий впереди МАЗ и влетел в него на большой скорости. Как сообщают очевидцы, Nissan почти полностью оказался под грузовой машиной.
Официальной информации о причинах и последствиях ДТП пока нет, на месте работали сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС. Однако пользователи соцсетей пишут, что водитель легкового автомобиля погиб.