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В Пензенской области с разницей в несколько часов произошло два смертельных ДТП
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В Пензенской области с разницей в несколько часов произошло два смертельных ДТП 

PNZdrive 34 минуты назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку по факту двух дорожный аварий, в результате которых погибли два человека. По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, 4 мая около 18:30 минут в городе Никольске напротив дома №135 по улице Ленина автомобиль «ГАЗ-330210», за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения, сбил пешехода. В результате происшествия пешеход — женщина 1939 года рождения — от полученных телесных повреждений скончалась в машине «скорой помощи».
В этот же день около 23:10 автоинспекторам сообщили о ДТП в Пензенском районе. На 258 километре автодороги «Тамбов-Пенза» 29-летний водитель автомобиля «Volvo» в составе с полуприцепом допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии.
Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 2 176 нарушений ПДД. 1520 удалось зарегистрировать в автоматическом режиме. 47 нарушений — на счету пешеходов. 17 водителей задержано за управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.
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