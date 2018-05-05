В Суровикино водитель без прав насмерть сбил велосипедиста

В городе Суровикино Волгоградской области водитель иномарки « Рено Дастер» сбил велосипедиста, после чего врезался в легковушку.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального МВД, авария произошла 4 мая вечером в районе дома № 208 по улице Ленина.

— 35-летний водитель без прав на «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и сбил 53-летнего велосипедиста, — пояснили РИА34 в пресс-службе областной полиции. — После этого он совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-21124».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. В больницу с различными травмами доставлен водитель ВАЗа

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.