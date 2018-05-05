Жертвами аварии под Черкесском стали два человека 

Два автомобиля столкнулись на трассе под Черкесском. В результате ДТП пострадали и погибли люди. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД России по Карачаево‐Черкесии.
39-летний
водитель седана
ВАЗ-2110
на высокой скорости вылетел на встречную полосу. В результате автомобиль врезался в машину Lada Priora.
41-летний
водитель и 40-летня
пассажирка Lada умерли в результате столкновения.
Водитель, который выехал на встречную полосу, в тяжелом состоянии отправлен в реанимацию.
Следователи выясняют подробности происшествия.
Два человека погибли в аварии на трассе «Ленинск‐Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк». Три человека получили в результате столкновения легковушки и грейдера серьезные травмы.