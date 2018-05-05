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Жительница Воронежской области спровоцировала ДТП со смертельным исходом
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Жительница Воронежской области спровоцировала ДТП со смертельным исходом 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ещё два человека получили травмы. В Таловском районе Воронежской области в ДТП погиб 48-летний мужчина. В пятницу, 4 мая, он скончался от травм на месте происшествия. Ещё два человека попали в больницу Авария произошла в 11.40 на 37 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка» в Таловском районе. Водитель автомобиля «Лада-Гранта», 31-летняя жительница Таловского района, двигаясь со стороны поселка Таловая в сторону города Анна, допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-212140» под управлением 24-летнего местного жителя. В результате ДТП 48-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-212140» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителей доставили в Таловскую районную больницу.
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