Пять человек погибли в результате ДТП в Грузии

Пять человек погибли при столкновении трейлера и легковушки на западе Грузии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

ДТП произошло 4 мая в нескольких километрах от Батуми.

На автотрассе, ведущей в Ахалцихе, столкнулись легковой автомобиль и трейлер. Удар был настолько сильным, что спасателям потребовалось около двух часов, чтобы извлечь из легкого автомобиля тела пяти погибших.

Место аварии оцеплено. Движение транспорта по автомагистрали Батуми-Ахалцихе затруднено. На месте работают сотрудники спасательных служб и МВД Грузии.

Начато следствие по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.

Крупная авария произошла на севере Москвы, где на 77 километре МКАД столкнулись семь автомобилей. В результате аварии были перекрыты три полосы МКАД.