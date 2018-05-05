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Пять человек погибли в результате ДТП в Грузии
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Пять человек погибли в результате ДТП в Грузии 

360tv.ru 1 час назад
Пять человек погибли при столкновении трейлера и легковушки на западе Грузии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.
ДТП произошло 4 мая в нескольких километрах от Батуми.
На автотрассе, ведущей в Ахалцихе, столкнулись легковой автомобиль и трейлер. Удар был настолько сильным, что спасателям потребовалось около двух часов, чтобы извлечь из легкого автомобиля тела пяти погибших.
Место аварии оцеплено. Движение транспорта по автомагистрали Батуми-Ахалцихе затруднено. На месте работают сотрудники спасательных служб и МВД Грузии.
Начато следствие по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.
Крупная авария произошла на севере Москвы, где на 77 километре МКАД столкнулись семь автомобилей. В результате аварии были перекрыты три полосы МКАД.
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