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На улице Судостроителей водитель KIA сбила 15-летнего велосипедиста и уехала с места аварии
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На улице Судостроителей водитель KIA сбила 15-летнего велосипедиста и уехала с места аварии 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 5 мая, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №25 на улице Судостроителей в Тюмени произошла авария с участием велосипедиста. В 10:30 водитель KIA Sportage сбила 15-летнего подростка, который пытался пересечь проезжую часть на двухколесном транспорте.
— Женщина, находившаяся за рулем иномарки, остановилась, вышла из салона, посмотрела на сбитого подростка и уехала. Сейчас ее разыскивают, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
По словам подростка, машина, покинувшая место аварии, была белого цвета. Сбитый велосипедист не получил серьезных травм. У него лишь ссадина колена. Справедливости ради заметим, что в случившемся есть и его вина. Переходить дорогу по правилам велосипедисты должны пешком.
Продолжают инспекторы ГИБДД и поиск свидетелей трагедии, унесшей жизнь человека на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 248 километре этой автодороги около полуночи с 30 апреля на 1 мая нашли бездыханное тело мужчины 1988 года рождения. Скорее всего, предполагают полицейские, его насмерть сбила машина.
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