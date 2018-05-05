На улице Судостроителей водитель KIA сбила 15-летнего велосипедиста и уехала с места аварии

Сегодня утром, 5 мая, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №25 на улице Судостроителей в Тюмени произошла авария с участием велосипедиста. В 10:30 водитель KIA Sportage сбила 15-летнего подростка, который пытался пересечь проезжую часть на двухколесном транспорте.

— Женщина, находившаяся за рулем иномарки, остановилась, вышла из салона, посмотрела на сбитого подростка и уехала. Сейчас ее разыскивают, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

По словам подростка, машина, покинувшая место аварии, была белого цвета. Сбитый велосипедист не получил серьезных травм. У него лишь ссадина колена. Справедливости ради заметим, что в случившемся есть и его вина. Переходить дорогу по правилам велосипедисты должны пешком.

Продолжают инспекторы ГИБДД и поиск свидетелей трагедии, унесшей жизнь человека на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 248 километре этой автодороги около полуночи с 30 апреля на 1 мая нашли бездыханное тело мужчины 1988 года рождения. Скорее всего, предполагают полицейские, его насмерть сбила машина.