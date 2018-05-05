В Оренбургской области возбудили уголовное дело после гибели двух девочек на пожаре

ОРЕНБУРГ, 5 мая. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после пожара в Октябрьском районе Оренбургской области, где погибли девочки 7 и 9 лет, еще пять человек госпитализировали. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Пожар произошел в ночь на субботу в доме в селе Новотроицкое, где проживала многодетная семья — 31-летняя женщина, ее отец-инвалид и шестеро ее детей. Во время происшествия женщины не было дома, по данным следствия, она была в гостях у соседки. Возгорание, предварительной причиной которого стала неисправная проводка, обнаружил ее отец. Он разбудил старшего внука, который смог вынести из дома брата, двух сестер и помог деду выбраться.

Молодой человек и его дедушка получили термические ожоги от 5 до 14% тела.

"Ночью 5 мая 2018 года после тушения пожара в частном доме по улице Луговой в селе Новотроицкое Октябрьского района обнаружены тела семилетней девочки и ее девятилетней сестры. Четверо несовершеннолетних детей: двое мальчиков 11 и 12 лет, двое девочек 4 и 1,5 лет и их 68-летний дедушка госпитализированы в районную больницу для медицинского обследования и оказания помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении регионального СК.