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В Оренбургской области возбудили уголовное дело после гибели двух девочек на пожаре
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В Оренбургской области возбудили уголовное дело после гибели двух девочек на пожаре 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после пожара в Октябрьском районе Оренбургской области, где погибли девочки 7 и 9 лет, еще пять человек госпитализировали. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Пожар произошел в ночь на субботу в доме в селе Новотроицкое, где проживала многодетная семья — 31-летняя женщина, ее отец-инвалид и шестеро ее детей. Во время происшествия женщины не было дома, по данным следствия, она была в гостях у соседки. Возгорание, предварительной причиной которого стала неисправная проводка, обнаружил ее отец. Он разбудил старшего внука, который смог вынести из дома брата, двух сестер и помог деду выбраться.
Молодой человек и его дедушка получили термические ожоги от 5 до 14% тела.
"Ночью 5 мая 2018 года после тушения пожара в частном доме по улице Луговой в селе Новотроицкое Октябрьского района обнаружены тела семилетней девочки и ее девятилетней сестры. Четверо несовершеннолетних детей: двое мальчиков 11 и 12 лет, двое девочек 4 и 1,5 лет и их 68-летний дедушка госпитализированы в районную больницу для медицинского обследования и оказания помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении регионального СК.
В настоящее время следствие решает вопрос о размещении четырех несовершеннолетних детей в реабилитационный центр города Оренбурга. «В рамках расследования уголовного дела будет дана надлежащая юридическая оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, МЧС, а также следствием будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — отмечается в сообщении ведомства.
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