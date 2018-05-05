Ещё
В Оренбургской области завели уголовное дело из-за ДТП с гибелью пассажира
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Оренбургской области завели уголовное дело из-за ДТП с гибелью пассажира 

RT на русском 54 минуты назад
В Оренбургской области возбудили уголовное дело из-за дорожно-транспортного происшествия с гибелью пассажира, сообщает Ria56 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По имеющимся данным, 44-летняя водитель не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет на трассе Самара — Оренбург.
Машина перевернулась. В результате погибла 59-летняя пассажирка. Ещё одна пассажирка госпитализирована.
«В настоящее время в ОМВД России по Новосергиевскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — сказали в пресс-службе.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Newinform сообщало, что в Кемеровской области проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими.
RT на русском: последние новости
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии В Кемеровской области проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими В Мексике столкнулись 50 автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять3
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
«Мост глупости» калечит машины7
DS 7 Crossback придет в Россию с двумя двигателями
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»414
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение