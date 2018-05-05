Водитель «Ауди» выскочил на красный свет и попал в ДТП

Audi. Сегодня вечером на Красном проспекте в столкновении сошлись автомобили Nissan

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск со ссылкой на слова водителя Nissan, японская легковушка поворачивала налево с Красного проспекта со стороны площади Калинина на Писарева в сторону Мичурина.

«Audi двигался по Красному проспекту со стороны Достоевского в сторону площади Калинина на запрещающий сигнал светофора», — сообщает «Автоспас».

Водитель Audi отказался разговаривать с аваркомами. В аварии никто не пострадал.

Напомним, вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого в столкновении сошлись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло недалеко от остановки «Универмаг „Калининский“».