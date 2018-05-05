Водитель погиб, врезавшись в припаркованную машину на «Скандинавии»

Как стало известно ivbg.ru, водитель по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где въехал в припаркованную иномарку. Погиб один человек

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 4 мая поздно вечером на трассе «Скандинавия», где водитель «Деу» не справился с управлением своей машины, вследствие чего вылетел на встречную полосу.