Водитель погиб, врезавшись в припаркованную машину на «Скандинавии» 

Как стало известно ivbg.ru, водитель по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где въехал в припаркованную иномарку. Погиб один человек
Согласно предварительной информации, инцидент произошел 4 мая поздно вечером на трассе «Скандинавия», где водитель «Деу» не справился с управлением своей машины, вследствие чего вылетел на встречную полосу.
После того, как водитель «Деу» вылетел на встречную полосу он столкнулся с припаркованной иномаркой "Рено", в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте ЧП, два его пассажира пострадали и их состояние здоровья оценивается как средней тяжести.