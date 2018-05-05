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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой под Воронежем
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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой под Воронежем 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В 21:25 4 мая в Эртильском районе в ДТП разбился 30-летний мотоциклист.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 59-летний водитель автомобиля Fiat не уступил дорогу мотоциклисту, из-за чего произошло столкновение. Мотоциклист погиб от полученных травм в районной больнице.
Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло вчера на трассе в Таловском районе. В столкновении Lada Granta с «Нивой» погиб пассажир, оба водителя пострадали. По факту аварии завели уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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