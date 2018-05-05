Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой под Воронежем

В 21:25 4 мая в Эртильском районе в ДТП разбился 30-летний мотоциклист.

АиФ: последние новости

В поле под Воронежем нашли труп женщины и завернутого в мастерку младенца

Под Орлом столкнулись Nissan и Skoda: есть пострадавшие

Во время репетиций парада в Липецке изменится расписание автобусов