В Ливнах столкнулись два внедорожника

Сегодня, 5 мая, в городе Ливны Орловской области произошла авария с участием двух автомобилей повышенной проходимости.

Примерно в 7:30 дорогу на улице Свердлова не поделили «Нива» и « Тойота ». На месте ДТП работали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется спасенный, указано в сообщении ГУ МЧС России по Орловской области.

По словам очевидцев аварии, серьезных травм никто из участников ДТП не получил. Причиной столкновения стало нарушение приоритета при проезде перекрестка.

(Фото «ПОДСЛУШАНО ЛИВНЫ»).