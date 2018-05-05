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В Ливнах столкнулись два внедорожника
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В Ливнах столкнулись два внедорожника 

РИА 57 35 минут назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 5 мая, в городе Ливны Орловской области произошла авария с участием двух автомобилей повышенной проходимости.
Примерно в 7:30 дорогу на улице Свердлова не поделили «Нива» и «Тойота». На месте ДТП работали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется спасенный, указано в сообщении ГУ МЧС России по Орловской области.
По словам очевидцев аварии, серьезных травм никто из участников ДТП не получил. Причиной столкновения стало нарушение приоритета при проезде перекрестка.
(Фото «ПОДСЛУШАНО ЛИВНЫ»).
Сообщение В Ливнах столкнулись два внедорожника появились сначала на РИА 57.
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