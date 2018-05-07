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Число детей с норовирусом в вологодском поселке выросло до 34
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Число детей с норовирусом в вологодском поселке выросло до 34 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
ВОЛОГДА, 7 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Количество заболевших острой кишечной инфекцией в поселке Вохтога Вологодской области возросло до 34 человек, из них 15 госпитализированы. Работа школы временно приостановлена, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СКК РФ по Вологодской области Григорий Шубейкин.
"По последним данным, заболели 34 школьника с первого по 11 класс, 15 из них госпитализированы. Работа школы приостановлена, по предварительным данным, учебный процесс возобновится 8 мая. Школьная столовая закрыта на карантин как минимум на неделю", — рассказал ТАСС Шубейкин.
Ранее сообщалось о 21 заболевшем и 14 госпитализированных. Ведется расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей», отметил представитель регионального следственного управления СК РФ по области.
У всех заболевших вирусная инфекция, у них обнаружены норовирусы, сообщил ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по области Сергей Смелков.
"Состояние школьников стабильное, степень тяжести заболевания — легкая, даже у госпитализированных. Мы выезжали в Вохтогу 5 мая, как только поступила информация о первых шести заболевших. Организовано эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы на исследования, все находится в работе. Работа школы приостановлена", — сказал ТАСС представитель Роспотребнадзора.
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