СК возбудил дело после отравления 14 учеников школы в Вологодской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 14 учеников школы в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, 4 мая после приема пищи в школьной столовой несколько учеников 2-8 классов почувствовали себя плохо.

С 18:00 4 мая до 10:00 5 мая в местную больницу обратился 21 ученик, 14 из которых госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей).