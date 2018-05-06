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СК возбудил дело после отравления 14 учеников школы в Вологодской области
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СК возбудил дело после отравления 14 учеников школы в Вологодской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 14 учеников школы в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, 4 мая после приема пищи в школьной столовой несколько учеников 2-8 классов почувствовали себя плохо.
С 18:00 4 мая до 10:00 5 мая в местную больницу обратился 21 ученик, 14 из которых госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей).
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