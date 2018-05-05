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Вологодские следователи возбудили дело после отравления детей в школьной столовой
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Вологодские следователи возбудили дело после отравления детей в школьной столовой 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школьной столовой в поселке Вохтога Вологодской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Григорий Шубейкин.
"По факту массового обращения за медицинской помощью учащихся вохтогской школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей»
", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при организации питания в столовой были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что повлекло ухудшение состояния здоровья у некоторых детей. В течение двух дней 4 и 5 мая в местную больницу обратился 21 ученик, 14 из которых госпитализировали с диагнозом острая кишечная инфекция.
Шубейкин также уточнил, что большинство пострадавших — учащиеся 2 — 8 классов. В настоящее время следователи допрашивают руководство школы и работников столовой.
"Производится осмотр места происшествия с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Производятся допросы потерпевших и свидетелей, в школе изымается для анализа необходимая документация", — сказал представитель регионального управления СК РФ.
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