Вологодские следователи возбудили дело после отравления детей в школьной столовой

Григорий Шубейкин. МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школьной столовой в поселке Вохтога Вологодской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ

"По факту массового обращения за медицинской помощью учащихся вохтогской школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей»

", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при организации питания в столовой были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что повлекло ухудшение состояния здоровья у некоторых детей. В течение двух дней 4 и 5 мая в местную больницу обратился 21 ученик, 14 из которых госпитализировали с диагнозом острая кишечная инфекция.

Шубейкин также уточнил, что большинство пострадавших — учащиеся 2 — 8 классов. В настоящее время следователи допрашивают руководство школы и работников столовой.