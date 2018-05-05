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Вологодских школьников госпитализированы с кишечной инфекцией
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Вологодских школьников госпитализированы с кишечной инфекцией 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Учеников Вохтогской школы Вологодской области госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, всего пострадали 14 школьников со второго по восьмой класс.
По версии следствия, организация питания в столовой учебного заведения не отвечала требованиям безопасности здоровья детей.
Всего с жалобами к врачам обратился 21 ребенок, 14 из которых экстренно госпитализировали с диагнозом: «острая кишечная инфекция».
Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Ведется следствие. Сотрудники СК допрашивают работников столовой и руководство школы. Совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр места происшествия.
В Приморском крае осудили водителя такси, который в декабре 2014 года отравил и ограбил пассажира. Водитель такси в поселке Славянка подсыпал в алкоголь сильнодействующее вещество и предложил клиенту выпить.
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