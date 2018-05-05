Вологодских школьников госпитализированы с кишечной инфекцией

Учеников Вохтогской школы Вологодской области госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, всего пострадали 14 школьников со второго по восьмой класс.

По версии следствия, организация питания в столовой учебного заведения не отвечала требованиям безопасности здоровья детей.

Всего с жалобами к врачам обратился 21 ребенок, 14 из которых экстренно госпитализировали с диагнозом: «острая кишечная инфекция».

Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ведется следствие. Сотрудники СК допрашивают работников столовой и руководство школы. Совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр места происшествия.

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