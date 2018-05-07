Припаркованный грузовик загорелся в Краснодаре

Грузовик загорелся в Пашковском микрорайоне Краснодара. Автомобиль был припаркован на газоне перед многоэтажным домом, сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».

По данным

пресс-службы

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 13:51, а уже в 14:01 пожарные были на месте. Пожар тушили семь человек личного состава и две единицы техники.

Правоохранители выясняют причину случившегося.

Ночью 6 мая произошел пожар в частном доме в Каменском районе Ростовской области. В результате возгорания погиб мужчина.