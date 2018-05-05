Ещё
Автобусную остановку на Волжском бульваре в Москве перенесут ближе к больнице 7 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобусную остановку на Волжском бульваре в Москве перенесут ближе к больнице 7 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С 7 мая 2018 года остановку автобуса №471, следующего от станции метро «Кузьминки», у дома 41, корпус 4, на Волжском бульваре перенесут к дому 49, остановка станет ближе к городской клинической больнице имени В. П. Демихова и Кадетскому училищу имени М. А. Шолохова, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».
«Мы вводим это изменение для удобства пассажиров, чтобы они могли быстрее добираться до социально важных учреждений. Жители дома 41, корпус 4, на Волжском бульваре, откуда убрали остановочный пункт, смогут воспользоваться остановкой маршрута №471 «МФЦ Кузьминки», которая находится в 100 метрах от их дома», — сказал директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.
Перенесенная остановка с 7 мая будет называться «Больница имени Демихова».
Информация об изменении на маршруте развешена на остановках по пути следования, а также внутри автобусов.
РИАМО: последние новости
Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на востоке Москвы Человек погиб в ДТП на Можайском шоссе в Подмосковье Человек пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять3
Volkswagen может продать некоторые свои предприятия
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
DS 7 Crossback придет в Россию с двумя двигателями
Россияне стали чаще покупать машины с автоматом1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение