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Остановку автобуса на Волжском бульваре в Москве перенесут ближе к больнице в понедельник
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Остановку автобуса на Волжском бульваре в Москве перенесут ближе к больнице в понедельник 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
С понедельника остановку автобуса №471, следующего от станции метро «Кузьминки», у дома 41, корпус 4, на Волжском бульваре перенесут к дому 49, остановка станет ближе к городской клинической больнице имени В. П. Демихова и Кадетскому училищу имени М. А. Шолохова, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».
«Мы вводим это изменение для удобства пассажиров, чтобы они могли быстрее добираться до социально важных учреждений. Жители дома 41, корпус 4, на Волжском бульваре, откуда убрали остановочный пункт, смогут воспользоваться остановкой маршрута №471 «МФЦ Кузьминки», которая находится в 100 метрах от их дома», — сказал директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.
Перенесенная остановка с понедельника будет называться «Больница имени Демихова».
Информация об изменении на маршруте развешена на остановках по пути следования, а также внутри автобусов.
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