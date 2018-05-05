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В Бразилии произошло крупное ДТП
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В крупном ДТП в Бразилии погибли девять человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / O Tempo/ Lincon Zarbietti
Не менее девяти человек стали в субботу жертвами крупного ДТП в Бразилии, еще 30 получили ранения, сообщает канал Globovision.
Трагедия произошла на шоссе в штате Парана, где столкнулись автобус с пациентами, которых везли в больницу, и машина.
По данным дорожной полиции, легковой автомобиль предпринял попытку обгона, но не успел уйти на свою полосу и врезался в автобус, который затем завалился на бок.
Погибли два пассажира легковушки и семь человек в салоне автобуса, еще 30 человек получили ранения.
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