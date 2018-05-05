В Бразилии произошло крупное ДТП

В крупном ДТП в Бразилии погибли девять человек

Не менее девяти человек стали в субботу жертвами крупного ДТП в Бразилии, еще 30 получили ранения, сообщает канал Globovision.

Трагедия произошла на шоссе в штате Парана, где столкнулись автобус с пациентами, которых везли в больницу, и машина.

По данным дорожной полиции, легковой автомобиль предпринял попытку обгона, но не успел уйти на свою полосу и врезался в автобус, который затем завалился на бок.

Погибли два пассажира легковушки и семь человек в салоне автобуса, еще 30 человек получили ранения.