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Челябинская область стала худшей в России по ДТП из-за состояния дорог
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Челябинская область стала худшей в России по ДТП из-за состояния дорог 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Рейтинг составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог». Его эксперты оценили регионы с населением свыше одного миллиона человек.
Сравнивали число аварий, произошедших из-за некачественного дорожного полотна, общую протяженность трасс и статистику смертности. Два региона Урала попали в так называемую «красную зону». В списке из 50 позиций Челябинская область оказалась на последнем месте.
По данным исследования, за год на Южном Урале из-за плохого состояния дорог произошло 2,4 тысячи ДТП в которых 3100 человек получили травмы и 198 погибли.
Свердловская область расположилась на 32 месте. Из-за ухабов и выбоин в 2017 году там произошло 1,5 тысячи аварий, пострадали две тысячи человек и 255 погибли.
Для сравнения, Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге. По итогам года из-за дорожных повреждений в ней произошла 401 авария, в которых получили травмы 500 человек, а еще 43 погибло.
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