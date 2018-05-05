Челябинская область стала худшей в России по ДТП из-за состояния дорог

Рейтинг составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог». Его эксперты оценили регионы с населением свыше одного миллиона человек.

Сравнивали число аварий, произошедших из-за некачественного дорожного полотна, общую протяженность трасс и статистику смертности. Два региона Урала попали в так называемую «красную зону». В списке из 50 позиций Челябинская область оказалась на последнем месте.

По данным исследования, за год на Южном Урале из-за плохого состояния дорог произошло 2,4 тысячи ДТП в которых 3100 человек получили травмы и 198 погибли.

Свердловская область расположилась на 32 месте. Из-за ухабов и выбоин в 2017 году там произошло 1,5 тысячи аварий, пострадали две тысячи человек и 255 погибли.

Для сравнения, Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге. По итогам года из-за дорожных повреждений в ней произошла 401 авария, в которых получили травмы 500 человек, а еще 43 погибло.