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В Калининграде пенсионерка отдала мошеннику почти 2 млн, чтобы спасти сына
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В Калининграде пенсионерка отдала мошеннику почти 2 млн, чтобы спасти сына 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Вечером 3 мая в квартире 66-летней женщины раздался телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что ее сын сбил на машине девушку, которая получила серьезные травмы. Мужчина предложил женщине помощь: за то, чтобы ее сына не привлекли к уголовной ответственности, он попросил более 1,8 млн рублей. Женщина выполнила требования и перевела деньги. Мошенники же даже попросили чеки о совершенных переводах! Их забрал неизвестный, подъехавший на машине.
«Позже сын перезвонил, и выяснилось, что с ним все в порядке. Обманутая гражданка обратилась в полицию», — сообщили в МВД.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.
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