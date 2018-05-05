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Volkswagen разрабатывает технологию автономной парковки
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Volkswagen разрабатывает технологию автономной парковки 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Вполне возможно, что благодаря исследованиям специалистов от Volkswagen скоро машины научатся самостоятельной парковке.
Сейчас автономными автомобилями мало кого можно удивить. Данный вид транспорта способен двигаться без вмешательства водителя благодаря бортовой электронике.
Однако парковка в оживленных местах продолжает оставаться пока проблемой. Ее решением занялась группа ученых, курируемая VW.
Для первых тестов была выбрана оживленная парковка в аэропорту Гамбурга. Испытать опытный механизм решились на хитах — Volkswagen, Audi и Porsche.
В технологическом плане на первый взгляд все очень просто. На бесплатных местах для парковки наносятся специальные обозначения, которые улавливаются датчиком на машине.
Если территория свободна, автомобиль туда сможет приехать самостоятельно. Весь процесс владелец сможет проконтролировать с помощью смартфона.
Пока неизвестно, сколько пройдет времени для внедрения ноу-хау. Организаторы обещают, что это может произойти в ближайшее десятилетие.
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